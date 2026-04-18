18:46, 18 апреля 2026

Стала известна прибыль «Зенита» за 2025 год

Владислав Уткин
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Прибыль «Зенита» за 2025 год превысила один миллиард рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Петербуржцы заработали за отчетный период 1,22 миллиарда рублей. Отмечается, что 2024-й «Зенит» закончил с убытком 294,4 миллиона рублей.

Также из финансовой отчетности клуба стало известно, что в 2025 году расходы на зарплаты футболистов были сокращены с 12,574 миллиарда рублей до 10,026 миллиарда. Таким образом, прибыль сине-бело-голубых выросла более чем в пять раз.

В прошлом сезоне «Зенит» впервые с 2019 года не сумел завоевать титул чемпиона России. Команда Сергея Семака заняла второе место, уступив звание сильнейшего в стране «Краснодару». В текущем сезоне петербуржцы также идут на второй позиции. Они набрали 52 очка в 24 матчах и отстают от лидирующего в турнирной таблице «Краснодара» на один балл.

    Последние новости

    Раскрыта личность стрелка в Киеве

    Силовик распылил газовый баллончик в лицо рабочего в российском городе

    «Рубин» и «Акрон» разошлись миром в матче 25-го тура РПЛ

    Во Франции назвали истинную угрозу стране

    Стала известна прибыль «Зенита» за 2025 год

    Зеленский сделал заявление о стрельбе в Киеве

    Откровенную фотосессию сожительницы Тимати оценили в сети фразой «тяжелая артиллерия»

    Киевский стрелок ликвидирован

    Бывшему футболисту «Шинника» ампутировали ногу

    Слова иранского лидера напугали Запад

    Все новости
