Стала известна прибыль «Зенита» за 2025 год

Прибыль «Зенита» за 2025 год составила 1,22 миллиарда рублей

Прибыль «Зенита» за 2025 год превысила один миллиард рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Петербуржцы заработали за отчетный период 1,22 миллиарда рублей. Отмечается, что 2024-й «Зенит» закончил с убытком 294,4 миллиона рублей.

Также из финансовой отчетности клуба стало известно, что в 2025 году расходы на зарплаты футболистов были сокращены с 12,574 миллиарда рублей до 10,026 миллиарда. Таким образом, прибыль сине-бело-голубых выросла более чем в пять раз.

В прошлом сезоне «Зенит» впервые с 2019 года не сумел завоевать титул чемпиона России. Команда Сергея Семака заняла второе место, уступив звание сильнейшего в стране «Краснодару». В текущем сезоне петербуржцы также идут на второй позиции. Они набрали 52 очка в 24 матчах и отстают от лидирующего в турнирной таблице «Краснодара» на один балл.