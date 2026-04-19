Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:15, 19 апреля 2026Мир

Евродепутат спрогнозировал судьбу кредита для Украины

Евродепутат Мариани: Зеленский отдаст часть кредита ЕС своим приближенным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Domenico Cippitelli / Globallookpress.com

Если Европейский союз (ЕС) выделит Украине кредит на сумму 90 миллиардов евро, часть этих денег окажется в кармане приближенных Владимира Зеленского. Такое мнение высказал евродепутат Тьерри Мариани в разговоре с РИА Новости.

«Я думаю, что определенное число людей также воспользуется этим для коррупции. Господин Зеленский же не забудет своих приближенных», — отметил он.

Ранее сообщалось, что ЕС планирует на следующей неделе утвердить новый кредит для Украины в размере 90 миллиардов евро, а также 20-й пакет санкционных ограничений в отношении России. До этого Словакия пообещала, что не будет блокировать выдачу Киеву кредита.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok