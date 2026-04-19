21:32, 19 апреля 2026

«Краснодар» вырвал ничью у «Балтики» в матче РПЛ

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

«Краснодар» сыграл вничью с калининградской «Балтикой» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Ozon Арена» и завершилась со счетом 2:2. На 43-й минуте счет открыл защитник гостей Мингиян Бевеев. На 59-й минуте счет сравнял хавбек Хуан Мануэль Боселли. На 66-й минуте вновь вывел «Балтику» вперед полузащитник Максим Петров. На второй добавленной ко второму тайму минуте защитник Жубал вырвал ничью для «Краснодара».

Таким образом, после 25 матчей «Краснодар» располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. «Балтика» находится на четвертом месте с 45 очками. Лидирует петербургский «Зенит», в активе которого 55 очков.

В следующем матче «Краснодар» на выезде сыграет с московским «Спартаком», а «Балтика» — с грозненским «Ахматом». Обе встречи пройдут 23 апреля.

