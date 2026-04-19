Лукашенко назвал условие для встречи с Трампом

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:48, 19 апреля 2026

Лукашенко о переговорах с Трампом: Встречи императора и вассала не будет
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о возможности контактов с главой Белого дома Дональдом Трампом, заявил, что «встречи императора с вассалом не будет». Такое условие политик назвал ведущему RT Рику Санчесу.

«Если американская сторона видит, что завтра будет встреча вассала с императором, этого не будет. Это не какая-то напыщенность, не петушиная какая-то политика. Это политика реального президента, который уважает свой народ», — указал глава государства.

Ранее Лукашенко высмеял украинского лидера Владимира Зеленского. Он заявил, что Минск готов заключить большую сделку с Вашингтоном, но только при условии, что будут учтены интересы обеих сторон. Он подчеркнул, что не намерен «кланяться и выпрашивать» что-либо.

Президент Белоруссии также подчеркнул, что страна ведет переговоры с США не против России или Китая. По его словам, американской стороне необходимо договориться с Москвой, особенно во время президентства Владимира Путина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко высказался о применении Россией всего арсенала оружия

    Стало известно о подвиге командира с позывным Фокс

    В Молдавии отменили концерт поддерживающих Украину и популярных в России артистов

    Раскрыта зависимость Европы от российского ядерного топлива

    Трампа обвинили в «жалкой попытке» использовать Иран в своих целях

    Зеленский расстроился из-за решения США по России

    Посетившая 17 стран россиянка описала опыт фразой «у нас не будет как в Европе»

    Россиянин провел силовой прием в матче плей-офф НХЛ и получил травму

    Девушке отказали в свидании из-за жизни за МКАДом

    В МИД заявили о серьезной недоработке России по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok