Лукашенко о переговорах с Трампом: Встречи императора и вассала не будет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о возможности контактов с главой Белого дома Дональдом Трампом, заявил, что «встречи императора с вассалом не будет». Такое условие политик назвал ведущему RT Рику Санчесу.

«Если американская сторона видит, что завтра будет встреча вассала с императором, этого не будет. Это не какая-то напыщенность, не петушиная какая-то политика. Это политика реального президента, который уважает свой народ», — указал глава государства.

Ранее Лукашенко высмеял украинского лидера Владимира Зеленского. Он заявил, что Минск готов заключить большую сделку с Вашингтоном, но только при условии, что будут учтены интересы обеих сторон. Он подчеркнул, что не намерен «кланяться и выпрашивать» что-либо.

Президент Белоруссии также подчеркнул, что страна ведет переговоры с США не против России или Китая. По его словам, американской стороне необходимо договориться с Москвой, особенно во время президентства Владимира Путина.