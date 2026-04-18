Аналитик Рожин: В Одессе подросток поджег микроавтобус ТЦК

В Одессе 16-летний подросток подпалил микроавтобус, принадлежащий территориальному центру комплектования (ТЦК; аналог военкоматов на Украине). Об этом сообщает эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своем Telegram-канале.

Уточняется, что школьника задержали. В свою очередь, беседуя с силовиками, ребенок заявил, что за поджог ему пообещали деньги. По некоторой информации, он планировал заработать 1500 долларов.

Ранее сообщалось, что на Украине зафиксировали 620 нападений на ТЦК с начала спецоперации. В тройку лидеров по числу нападений вошли Харьковская область, Киев и Днепропетровская область.

До этого пленный украинский боец Артур Козарян рассказал, что военкомы ТЦК принудительно мобилизуют рабочих, инвалидов и бездомных, а также тех, кто не может откупиться.