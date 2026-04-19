16:28, 19 апреля 2026Россия

«Новосибирского Илона Маска» заподозрили в мошенничестве

Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Кадр: Telegram-канал Алексея Пономаренко

«Новосибирского Илона Маска», пообещавшего создать аналог американского электрокара Tesla, заподозрили в мошенничестве. Об этом сообщил Telegram-канал «112» после интервью с автоблогерами, которые интересовались проектом.

Речь идет о предпринимателе Алексее Пономаренко, который в 2017 году запускал криптобанк и привлекал инвесторов, обещая высокую доходность. По словам одной из пострадавших, сотрудничество с ним обернулось потерей средств. «Хочу предупредить всех, что взаимодействие с этим человеком с высокой вероятностью закончится конфликтом и потерей вложений», — заявила она.

Позже Пономаренко представил проект автомобиля «Монарх», который позиционировался как российский ответ зарубежным электрокарам. Однако автоэксперты усомнились в его реалистичности: заявленные характеристики и стоимость комплектующих, по их оценкам, не соответствуют заявленной цене машины. Кроме того, специалисты обратили внимание на отсутствие прозрачной бизнес-модели и подтвержденного производства.

Скепсис усилился после того, как прототип автомобиля, показанный экспертам, оказался похож на китайскую модель. По словам автоблогера Григория Завозина, отдельные элементы машины указывали на сходство с брендом BYD. При этом Пономаренко не раскрывает детали производства и продолжает предлагать инвесторам вложения через систему цифровых токенов.

Ранее отец Илона Маска Эррол Маск высказался о строительстве завода Tesla в России. По его мнению, нет никаких препятствий для строительства завода по производству электромобилей в Нижнем Новгороде.

    Последние новости

    Главком ВСУ рассказал о соревновании с Россией

    Лепс запланировал усыновление

    Еще одна страна запретила премьеру Словакии пролет на Парад Победы в Москву

    В Дагестане предотвратили угрозу нового подтопления

    Стали известны самые популярные книги у москвичей

    Лидер «Руки Вверх!» арендовал джет за миллионы рублей для двухчасового перелета

    На Украине после стрельбы в Киеве захотели разрешить гражданам носить оружие

    Парень повторил стильный образ из сети и рассмешил зрителей

    Шойгу назвал Зеленского главной причиной геноцида украинского и русского народов

    «Новосибирского Илона Маска» заподозрили в мошенничестве

    Все новости
