Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:34, 19 апреля 2026

Раскрыт тревожный сценарий столкновения России и НАТО из-за Китая

Экс-глава военного комитета НАТО Бауэр допустил атаку России на НАТО из-за Китая
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр допустил, что в будущем между Россией и НАТО может произойти столкновение из-за Китая. Детали этого сценария он раскрыл в эфире Radio NV.

По его словам, один из наиболее опасных вариантов развития событий связан с координацией действий Москвы и Пекина. В таком случае, отметил он, Россия могла бы атаковать одного из союзников альянса, чтобы отвлечь силы Запада. «Это очень тревожный сценарий», — подчеркнул адмирал, добавив, что подобный ход мог бы быть выгоден Китаю.

Бауэр также указал, что при таком развитии событий США пришлось бы вести боевые действия сразу на двух направлениях — в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. При этом он считает, что Китай напрямую не вступал бы в конфликт с НАТО, тогда как основная роль в возможном столкновении отводилась бы России.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов назвал мифом заявления, что Россия якобы готовится напасть на страны Европы. По его мнению, подобные заявления используются, чтобы сплотить НАТО после действий президента США Дональда Трампа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok