Симоньян объяснила основу симпатии Трампа к Путину

Маргарита Симоньян: В основе отношений Трампа и Путина — человеческая симпатия

Маргарита Симоньян в эфире телеканала НТВ объяснила причину симпатии президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главного редактора Russia Today (RT) Маргариты Симоньян, говоря об отношениях президентов стоит вспомнить встречу на Аляске в 2025 году. Оба лидера — представители одного поколения с консервативными ценностями и мужским представлением о жизни. Путин, как полагает журналист, по-человечески симпатичен Трампу.

9 марта Трамп и Путин провели телефонный разговор. Российский лидер высказал американскому коллеге соображения по урегулированию иранского конфликта, в том числе по итогам своих бесед с главами стран Персидского залива.