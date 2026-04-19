20:47, 19 апреля 2026Спорт

В Госдуме отреагировали на план украинцев на случай возвращения России в мировой футбол

Депутат Свищев заявил, что Шевченко не должен вмешиваться в российский футбол
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Дмитрий Свищев отреагировал на план президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко на случай возвращения России в мировой футбол. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Свищев заявил, что спортивные функционеры и политические руководители не должны вмешиваться в дела других стран. «Бывший футболист и спортивный функционер должен понимать, что футболисты должны играть в футбол», — посчитал он.

Ранее Шевченко рассказал о плане на случай возвращения России в мировой футбол. «Если россияне вернутся — у нас есть план действий, но давайте не спешить», — поделился он.

Сборная России с весны 2022 года отстранена от всех соревнований под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команда может проводить только товарищеские матчи.

