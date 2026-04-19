01:12, 19 апреля 2026Россия

Пушков прокомментировал решение США по российской нефти

Пушков: Трамп не зациклен на невыполнимой идее экономического удушения России
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress

Ослабление Соединенными Штатами санкций по сделкам с российской нефтью говорит о том, что американский президент Дональд Трамп не зациклен на идее экономического удушения РФ. Таким образом решение Вашингтона прокомментировал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Показательное решение в свете попыток администрации Трампа сдержать рост цен на нефть на мировых рынках. Но — не только. Это и показатель того, что Трамп, в отличие руководителей ЕС, не зациклен на откровенно неумной и невыполнимой идее экономического удушения России», — указал он.

США ослабили санкции по сделкам с российской нефтью. Власти страны разрешили сделки с российской нефтью, погруженной на танкеры до 17 апреля.

Ранее эксперт по международной безопасности Марк Эпископос заявил, что у европейских медиа не получилось повлиять на решение Вашингтона относительно санкций против российской нефти. По его словам, речь идет о плане стран Евросоюза (ЕС) заставить Белый дом пойти против своих же намерений, однако он успехом не увенчался.

