Диверсант, взорвавшая «Северный поток», оказалась моделью эротики

Водолазом, подорвавшим «Северный поток» в сентябре 2022 года, оказалась бывшая модель эротического журнала, известная как Фрейя. Об этом сообщил репортер The Wall Street Journal Боян Панчевски, его слова приводит Telegram-канал «BILD на русском» (включен Минюстом России в реестр иностранных агентов).

Панчевски заявил, что лично пообщался с организаторами и исполнителями диверсии, которые рассказали, что операцию планировало элитное подразделение Украины, которое привлекло водолазов из числа гражданских. В подкасте шеф-редактора BILD Пауля Ронцхаймера он отметил, что Фрейя была самым смелым водолазом во всей группе.

Личность женщины журналист не раскрыл, сообщив лишь, что в молодости она окунулась в ночную жизнь Киева и иногда подрабатывала моделью, позировала для провокационных фотографий. «На одном откровенном снимке, который стал обложкой эротического журнала, на ней был капитанский плащ», — рассказал журналист, уточнив, что девушка также занималась дайвингом. Она умела нырять на глубину свыше ста метров, и эти навыки привлекли украинские спецслужбы. Панчевски сообщил, что как только представители спецслужб предложили ей поучаствовать в миссии против источников финансирования России и предупредили об опасности, она спросила: «Где подписать?»

В ходе операции, несмотря на сложные погодные условия, Фрейя несколько раз погружалась на глубину с 80 килограммами снаряжения. В настоящее время, по словам журналиста, женщина является действующим украинским офицером и обучает тактическому дайвингу военных.

Журналист сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский знал о плане диверсии на газопроводах «Северный поток» и лично дал согласие на его реализацию.