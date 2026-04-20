Чемпионка мира по плаванию рассказала о страхе мужчин перед ней

16:23, 20 апреля 2026Спорт

Чемпионка мира по плаванию Клепикова рассказала о страхе мужчин перед ней
Алексей Гусев

Фото: Нафис Сиразетдинов / РИА Новости

Чемпионка мира по плаванию Дарья Клепикова рассказала о страхе мужчин перед ней. Ее слова приводит РИА Новости.

«Мне кажется, мужчины меня побаиваются. Я, возможно, выгляжу немного строго. Хотя я просто стеснительная. Не знаю, может, у меня такое выражение лица», — заявила Клепикова. Пловчиха отметила, что на самом деле она добрая и всегда готова пообщаться.

Спортсменка также рассказала о том, что на улице ее не узнают. «В бассейне — да, подходят. Мне на самом деле очень приятно. Я готова делиться опытом», — добавила пловчиха.

21-летняя Клепикова завоевала золото на чемпионате мира-2025 в смешанной комбинированной эстафете 4 по 100 метров. Она также стала вице-чемпионкой планеты в смешанной эстафете 4 по 100 метров вольным стилем.

