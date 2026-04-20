Раскрыт финальный дизайн нового iPhone

iPhone Ultra получит два экрана, форм-фактор книги и процессор A20 Pro

Первый складной iPhone получит форм-фактор книги, компактный размер и выйдет в сентябре. Об этом сообщает издание Notebookcheck со ссылкой на инсайдера Маджина Бу.

В его распоряжении оказались рендеры и чехлы первого складного смартфона Apple, по которым он смог ознакомиться с его дизайном. Судя по отчету, iPhone Ultra — так, скорее всего, назовут устройство — будет состоять из двух половин, соединенных шарниром. Таким образом, он будет компактный, но сможет раскрываться до больших размеров при необходимости.

Внешний экран смартфона получит диагональ 5,5 дюйма — это меньше, чем у iPhone 17e. Внутренний OLED-дисплей будет раскрываться до 7,8 дюйма. Основной экран практически не будет иметь складки по центру. Смартфон получит флагманский процессор A20 Pro, созданный по двухнанометровому техпроцессу.

У iPhone Ultra будет батарея емкостью 5000-5400 миллиампер-часов. На боковой кнопке смартфона расположат дактилоскопический сенсор Touch ID. Маджин Бу уверен, что Apple представит устройство в сентябре 2026 года.

В середине апреля корпорация Huawei анонсировала выход складного смартфона Pura X Max. Он получил форм-фактор книги — по мнению инсайдеров издания MacRumors, такой же дизайн будет иметь первый складной iPhone.