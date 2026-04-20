Лавров сообщил о планах Европы создать новый военный блок

Лавров заявил о намерении Европы создать военный альянс с Украиной

На фоне кризиса в НАТО в Европе все громче звучат призывы сформировать новый военный альянс. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, передает РИА Новости.

«В НАТО мы наблюдаем кризис, уже звучат голоса, все громче и громче из самых разных официальных источников в Европе о том, что нужно сколачивать новый блок из Евросоюза, Британии, Норвегии и, правильно, Украины», — сказал Лавров.

Российский министр не уточнил, о каких именно европейских политиках или ведомствах идет речь.

Ранее премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что Евросоюз должен сам выстраивать систему безопасности в Североатлантическом альянсе, не учитывая интересы Соединенных Штатов.

Как утверждает итальянский премьер, Евросоюз уже дал понять Штатам, что не будет закрывать глаза на многочисленные унижения и упреки, например, жестко ответив на притязания в Гренландии и по вопросам тарифов.