18:06, 20 апреля 2026

Маленький мальчик выпал из окна на седьмом этаже и выжил

В США четырехлетний мальчик выжил после того, как упал с 18-метровой высоты
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Matt Gush / Shutterstock / Fotodom

В штате Массачусетс, США, четырехлетний мальчик выжил после падения с 18-метровой высоты. Об этом сообщает CBS News.

Ребенок выпал из окна седьмого этажа. Он свалился на мульчу. Следователи предполагают, что она значительно смягчила удар.

Очевидцы тут же бросились на помощь упавшему мальчику. Он оставался в сознании до приезда медиков. Сейчас ребенок находится в больнице. Его состояние стабильно. «Обычно люди не выживают, так ударившись о землю, — отметил один из очевидцев инцидента. — У этого ребенка были ангелы-хранители».

Обстоятельства произошедшего пока не установлены. Предполагается, что окно, из которого выпал мальчик, было открыто для проветривания квартиры. Скорее всего, он порвал сетку, установленную на окне, и вывалился.

Ранее сообщалось, что в Таиланде женщина упала с 25-го этажа жилого комплекса после ссоры с мужем и выжила. Полиция пытается выяснить, случайно ли она выпала из окна или этому поспособствовал ее супруг.

