На Западе напряглись из-за предупреждения Лаврова

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:14, 20 апреля 2026

Меркурис: Слова Лаврова о красных линиях служат сигналом НАТО о реакции России
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Слова главы российского МИДа Сергея Лаврова о красных линиях Москвы служат сигналом для НАТО. Такое мнение выразил британский военный аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале.

«В конце концов, если красные линии действительно будут нарушены, русские отреагируют. <…> Похоже, Лавров предупредил, что страны Балтии и Финляндия почти достигли точки, когда русские больше не смогут игнорировать их поведение», — отметил военный эксперт.

Меркурис сделал вывод, что западным странам стоит прислушаться к министру иностранных дел России, поскольку военные провокации против страны закончатся проблемами для Североатлантического альянса.

«И если эти красные линии будут пересечены, если беспилотники еще нанесут удары по целям в России, действуя с территории стран Балтии и Финляндии, то никто на Западе не должен ошибочно полагать, что русские никогда не ответят», — заключил он.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что НАТО выбирает Балтийско-Скандинавский регион в качестве наиболее вероятной зоны борьбы с Россией. Военный блок планирует наращивать боевой потенциал и расширить присутствие на ключевых направлениях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok