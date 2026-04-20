Популярный российский блогер пожаловался на ничего не видящий правый глаз

Блогер Егор Шип заявил, что практически ничего не видит правым глазом

Популярный российский блогер и рэпер Егор Шип (настоящее имя — Егор Кораблин) заявил, что практически ничего не видит правым глазом. Об этих проблемах он рассказал в своем Telegram-канале.

«Скоро мне делать операцию на левый глаз. Правый у меня практически ни хера не видит. Поэтому, если я сделаю операцию, я месяца три вообще ничего не буду видеть», — рассказал Кораблин.

Он добавил, что врач установил ему специальную линзу на правый глаз. Шип уточнил, что заплатил за нее 40 тысяч рублей.

В январе Кораблин рассказал о серьезных проблемах со зрением. Так, на правом глазу его зрение упало до -13. Блогер также вспомнил, что еще четыре года назад врачи предупреждали его о возможных сложностях, однако тогда он не придал значения словам специалистов.

До этого известная блогерша Аня Хахадетка (настоящее имя — Анна Калашник) заявила, что у нее не видит один глаз. Калашник уточнила, что живет с этой особенностью с детства.