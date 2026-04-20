Поражение «Арсенала» лишило россиянина 380 тысяч рублей

Россиянин проиграл 380 тысяч рублей, поставив на победу «Арсенала» в матче АПЛ

Клиент букмекерской компании проиграл 380 тысяч рублей, поставив на победу «Арсенала» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Манчестер Сити». Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Россиянин поставил на победу лондонцев с коэффициентом 4,30. Он должен был заработать около 1,63 миллиона рублей, однако выиграли хозяева поля и обнулили ставку.

Ранее бывший вратарь мадридского «Реала» и сборной Испании по футболу Икер Касильяс сделал экспресс-ставку в размере 20 тысяч долларов на четыре события в матче 33-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Арсеналом». Экс-голкипер спрогнозировал победу «горожан», четное число голов у «Сити» и нечетное — у «Арсенала», а также то, что обеим командам удастся отличиться. Общий коэффициент составил 6,47.

Матч прошел в воскресенье, 19 апреля. Победу со счетом 2:1 одержал «Манчестер Сити».