19:26, 20 апреля 2026Спорт

Поражение «Арсенала» лишило россиянина 380 тысяч рублей

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Scott Heppell / Reuters

Клиент букмекерской компании проиграл 380 тысяч рублей, поставив на победу «Арсенала» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Манчестер Сити». Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Россиянин поставил на победу лондонцев с коэффициентом 4,30. Он должен был заработать около 1,63 миллиона рублей, однако выиграли хозяева поля и обнулили ставку.

Ранее бывший вратарь мадридского «Реала» и сборной Испании по футболу Икер Касильяс сделал экспресс-ставку в размере 20 тысяч долларов на четыре события в матче 33-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Арсеналом». Экс-голкипер спрогнозировал победу «горожан», четное число голов у «Сити» и нечетное — у «Арсенала», а также то, что обеим командам удастся отличиться. Общий коэффициент составил 6,47.

Матч прошел в воскресенье, 19 апреля. Победу со счетом 2:1 одержал «Манчестер Сити».

    Последние новости

    Возглавлявший компанию Apple 15 лет Тим Кук покинет свой пост. Кто может его заменить?

    На кладбище нашли останки 50 младенцев неизвестного происхождения

    Мужчины и женщины рассказали о самых странных поступках голышом

    КСИР показал кадры бесконечных подземных ракетных городов

    Политолог рассказал об изменении схемы поставок оружия Украине

    Трамп вновь сделал заявление о ядерной программе Ирана

    На Западе заявили о возможном отказе Болгарии от поставок оружия Украине

    Девушка показала начальнику экран смартфона и опозорилась

    Миронов призвал прекратить поставлять энергоресурсы странам НАТО

    Легендарный iPhone похоронят

    Все новости
