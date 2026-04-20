Активы национализированного золотодобытчика решили продать

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:53, 20 апреля 2026

Росимущество собралось продать все активы ЮГК в мае за 162 миллиарда рублей
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Совокупная стоимость активов группы ЮГК, национализированных летом 2025 года, составляет 162,2 миллиарда рублей. О завершении оценки и намерении уже в начале мая продать это имущество на торгах сообщило Росимущество.

В том числе доля в размере 67,2 процента в ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» оценивается в 140,44 миллиарда рублей, 100 процентов в ООО «Управляющая компания ЮГК» — в 9,12 миллиарда, а 100 процентов в ООО «Хоум» — в 10,44 миллиарда рублей. Стоимость остальных активов ниже миллиарда рублей.

Торги пройдут в сокращенные сроки, у их участников будет всего пять рабочих дней, чтобы подать заявку и внести задаток в размере 20 процентов от начальной цены, то есть 32,4 миллиарда рублей.

Группа ЮГК является одной из крупнейших золотодобывающих компаний России, в портфель которой также входит иной бизнес. Суд Челябинска передал ее активы во владение Росимущества по иску Генпрокуратуры в отношении бизнесмена Константина Струкова.

По версии следствия, имущество ответчик приобрел с использованием своего положения в органах власти. При этом золотодобытчик оказался под контролем бизнесмена еще в 1997 году, а депутатом Законодательного собрания Челябинской области Струков стал спустя 12 лет, в 2009-м.

Ранее Минфин объявил, что не намерен затягивать с продажей ЮГК. По словам главы ведомства Антона Силуанова, деньги поступят в «бюджет на решение первоочередных задач, поставленных президентом».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Троянский конь России». На выборах в Болгарии победил генерал НАТО. Что об этом известно и почему его испугались на Украине?

    В Эстонии отреагировали на слова Зеленского про «подготовку» России к войне с Прибалтикой

    Россиянин принуждал школьницу к развратным действиям

    Российская туристка описала землетрясение в Японии фразой «вешалки от одежды шатаются»

    Женщин отдали под суд за выпрашивание денег у бойцов СВО

    В Москве пошел снег

    Десятки россиян лишились рейса из Вьетнама и потеряли деньги по вине авиакомпании

    Еще в одной стране пошли на экстренные меры из-за топливного кризиса

    Победу генерала НАТО на выборах в Европе назвали шансом для России

    Россиянам напомнили о риске лишиться кондиционера по одной причине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok