Активы национализированного золотодобытчика решили продать

Росимущество собралось продать все активы ЮГК в мае за 162 миллиарда рублей

Совокупная стоимость активов группы ЮГК, национализированных летом 2025 года, составляет 162,2 миллиарда рублей. О завершении оценки и намерении уже в начале мая продать это имущество на торгах сообщило Росимущество.

В том числе доля в размере 67,2 процента в ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» оценивается в 140,44 миллиарда рублей, 100 процентов в ООО «Управляющая компания ЮГК» — в 9,12 миллиарда, а 100 процентов в ООО «Хоум» — в 10,44 миллиарда рублей. Стоимость остальных активов ниже миллиарда рублей.

Торги пройдут в сокращенные сроки, у их участников будет всего пять рабочих дней, чтобы подать заявку и внести задаток в размере 20 процентов от начальной цены, то есть 32,4 миллиарда рублей.

Группа ЮГК является одной из крупнейших золотодобывающих компаний России, в портфель которой также входит иной бизнес. Суд Челябинска передал ее активы во владение Росимущества по иску Генпрокуратуры в отношении бизнесмена Константина Струкова.

По версии следствия, имущество ответчик приобрел с использованием своего положения в органах власти. При этом золотодобытчик оказался под контролем бизнесмена еще в 1997 году, а депутатом Законодательного собрания Челябинской области Струков стал спустя 12 лет, в 2009-м.

Ранее Минфин объявил, что не намерен затягивать с продажей ЮГК. По словам главы ведомства Антона Силуанова, деньги поступят в «бюджет на решение первоочередных задач, поставленных президентом».