Россиян предупредили о бессимптомном проявлении тяжелой болезни сердца

Кардиолог Лопатин: Ишемическая болезнь сердца может протекать бессимптомно

Ишемическая болезнь является тяжелым заболеванием сердца, которое в 80 процентах случаев приводит к внезапному летальному исходу. Она может протекать бессимптомно, предупредил врач-кардиолог, член-корреспондент РАН, профессор Волгоградского государственного медицинского университета Юрий Лопатин в разговоре с РИА Новости.

«К группам высокого риска относятся пациенты с перенесенным инфарктом, сердечной недостаточностью, а также тяжелыми аритмиями», — уточнил специалист.

Ишемическую болезнь могут спровоцировать гипертония, повышенный холестерин, курение, стресс, низкая физическая активность. Также, по словам врача, стоит обращать внимание на генетику: диагностированные в молодом возрасте сердечно-сосудистые заболевания и тем более потеря родственников из-за болезни говорят о повышенных рисках.

