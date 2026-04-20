Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:59, 20 апреля 2026

Россиян предупредили о бессимптомном проявлении тяжелой болезни сердца

Кардиолог Лопатин: Ишемическая болезнь сердца может протекать бессимптомно
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Ишемическая болезнь является тяжелым заболеванием сердца, которое в 80 процентах случаев приводит к внезапному летальному исходу. Она может протекать бессимптомно, предупредил врач-кардиолог, член-корреспондент РАН, профессор Волгоградского государственного медицинского университета Юрий Лопатин в разговоре с РИА Новости.

«К группам высокого риска относятся пациенты с перенесенным инфарктом, сердечной недостаточностью, а также тяжелыми аритмиями», — уточнил специалист.

Ишемическую болезнь могут спровоцировать гипертония, повышенный холестерин, курение, стресс, низкая физическая активность. Также, по словам врача, стоит обращать внимание на генетику: диагностированные в молодом возрасте сердечно-сосудистые заболевания и тем более потеря родственников из-за болезни говорят о повышенных рисках.

Ранее исследователи нашли способ снизить риск повторного инсульта без опасных осложнений. Ученые объясняют эффект тем, что препарат действует иначе, чем существующие средства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В российском городе горит морской порт. Что известно о массированной атаке дронов ВСУ?

    Адама Кадырова сняли на видео с офицерскими погонами и новой медалью

    Россиянам пригрозили тюрьмой за сжигание травы

    В России отреагировали на отказ европейской страны содержать украинских беженцев

    Командование ВСУ экстренно отправило в пехоту солдат близ Волчанска

    В Госдуме раскрыли способ получить две выплаты по больничному

    На Украине перевели в штурмовики отказавшихся задерживать дезертиров

    Иностранец тайно сбежал из своей страны и со словами «мы дома» оказался в России

    Дуров высказался о перспективе посадить его на десятилетия

    Снег выпал под Москвой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok