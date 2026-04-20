Российская студентка не выжила во время волейбольного турнира

13:01, 20 апреля 2026Россия

В Костроме 18-летняя студентка не выжила во время волейбольного турнира
Майя Назарова

Фото: Роман Кручинин / ТАСС

В Костроме 18-летняя студентка не выжила во время волейбольного турнира в вузе. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В российском ведомстве отметили, что девушка обучалась в Костромском государственном университете.

В прокуратуре пообещали провести проверку на предмет исполнения законодательства об охране жизни и здоровья студентов. Также специалисты оценят своевременность оказания девушке медицинской помощи.

До этого стало известно, что в Екатеринбурге в туалете школы № 181 нашли подростка без признаков жизни. В школу приезжали сотрудники полиции. Правоохранительные органы отметили, что в случившемся нет криминального характера.

Еще раньше в одной из школ Кабардино-Балкарии школьник не выжил после перекуса на перемене. Мальчику было 13 лет.

