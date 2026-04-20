Мирошник: На Украине будет расти число терактов, подобных стрельбе в Киеве

Нарастающая депрессия в украинском обществе и произвол властей приведут к тому, что число терактов, подобных стрельбе в Киеве, будет расти. Такое развитие событий предрек посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

«Число терактов, аналогичных киевскому, будет расти. Люди с подорванной психикой и сталкивающиеся с несправедливостью режима будут вымещать свои проблемы на беззащитных и всех, кто подвернется под руку», — подчеркнул Мирошник.

По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский не выполняет социальные обязанности перед населением, закручивая вместо этого гайки.

Вечером 18 апреля украинец не справился с ситуацией и открыл огонь по мирным жителям в Киеве. Выяснилось, что 58-летний Дмитрий Васильченков до 2004 года служил в рядах украинской армии и был военным пенсионером. Несколько дней назад его отправили в часть, он оттуда сбежал и устроил бойню.