Спасатели разобрали до подвала дом в поисках признанной жертвой атаки ВСУ девочки

РИА Новости: В Туапсе пятый день ищут тело признанной жертвой атаки ВСУ девочки

В Туапсе спасатели пятый день ищут тело девочки, 16 апреля признанной жертвой атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город после попадания в ее дом беспилотника. О ходе мероприятий РИА Новости рассказали в управлении по делам ГО и ЧС Туапсинского муниципального округа.

По словам собеседника агентства, 19 апреля была проделана большая работа. «Сегодня хотели пойти по соседям, по округе близлежащих домов, там поискать. Вчера полностью день был отработан. Там дом разобрали до подвала. Работы формально еще ведутся, по факту ребята еще работают — помощница главы там работает, постоянно на месте с отцом девочки», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в момент падения дрона семья школьницы успела выбежать из дома, однако девочка якобы осталась у себя в комнате. В первые минуты после взрыва отец подростка начал разбирать завалы голыми руками, однако через полчаса прогремел новый хлопок, и начался пожар.

О том, что жертвами атаки ВСУ на Туапсе в ночь на 16 апреля стали 14-летняя девочка и женщина, сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Еще семь человек пострадали. К врачам обратились мужчина, ребенок и три женщины, одну из которых госпитализировали. Остальным оказали помощь на месте.