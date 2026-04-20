В России напечатали грустные стихи вышедшего из тюрьмы экс-министра

Стихи Улюкаева напечатали в российском журнале в 12-й раз

Новые стихи экс-главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева появились в апрельском номере литературного журнала «Знамя». Об этом сообщается на сайте издания.

В подборке из 12 стихотворений в основном содержатся грустные рассуждения на стыке общечеловеческих, исторических и личных тем, хотя в одной из строк упоминается и «тот самый бюджет».

Как следует из материалов, сопровождающих публикацию, поэзией Улюкаева «Знамя» поделилось с читателями уже в 12-й раз. Его стихи печатаются в журнале с 2011 года, с тех пор, как экс-чиновник, отметивший в марте 70-летие, еще работал в Центробанке (ЦБ).

В 2017 году Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии по обвинению в получении взятки в размере двух миллионов долларов. В мае 2022-го он вышел на свободу по УДО. В 2023 году бывший министр и первый зампред ЦБ РФ опубликовал сборник стихов.