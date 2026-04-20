22:58, 20 апреля 2026

В России отреагировали на освистывание гимна страны в Грузии

Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отреагировал на реакцию грузинских зрителей, которые освистали российский гимн во время церемонии награждения дзюдоиста Тимура Арбузова на чемпионате Европы в Тбилиси. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Мамиашвили заявил, что ему жаль тех людей, кто делал это. «Как маленькие обиженные мышки подсвистывают из-под плинтуса. За таких несчастных остается только помолиться», — добавил он.

Грузинские болельщики освистали гимн России во время церемонии награждения Арбузова 18 апреля. 22-летний россиянин в финале соревнований в категории до 81 килограмма одолел трехкратного чемпиона мира грузина Тато Григалашвили.

Чемпионат Европы по дзюдо проходил в Тбилиси с 16 по 19 апреля. Российские спортсмены выступали на нем с флагом и гимном. Соответствующее решение Международная федерация дзюдо приняла в конце ноября 2025 года.

    Последние новости

    Тим Кук покинет пост главы Apple

    На Украине назвали возможную замену Зеленскому

    В России назвали виновных в продолжении конфликта на Украине

    Названы сроки возобновления поставок нефти по «Дружбе»

    Небензя заявил об экспорте Зеленским наемников и оружия

    Небензя заявил о нежелании простых украинцев воевать за коррупционное руководство

    Пентагон заявил о кризисе в США из-за необходимости ядерного сдерживания России и Китая

    В Московской области активизировались медведи

    Христофору высмеял инцидент с «рукопожатием» Зеленского и короля Швеции

    Проект лишения российского гражданства за отказ от воинского учета отозвали

    Все новости
