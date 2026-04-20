В России отреагировали на освистывание гимна страны в Грузии

Мамиашвили пожалел освиставших гимн России грузин на чемпионате Европы по дзюдо

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отреагировал на реакцию грузинских зрителей, которые освистали российский гимн во время церемонии награждения дзюдоиста Тимура Арбузова на чемпионате Европы в Тбилиси. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Мамиашвили заявил, что ему жаль тех людей, кто делал это. «Как маленькие обиженные мышки подсвистывают из-под плинтуса. За таких несчастных остается только помолиться», — добавил он.

Грузинские болельщики освистали гимн России во время церемонии награждения Арбузова 18 апреля. 22-летний россиянин в финале соревнований в категории до 81 килограмма одолел трехкратного чемпиона мира грузина Тато Григалашвили.

Чемпионат Европы по дзюдо проходил в Тбилиси с 16 по 19 апреля. Российские спортсмены выступали на нем с флагом и гимном. Соответствующее решение Международная федерация дзюдо приняла в конце ноября 2025 года.

