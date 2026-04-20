В России отреагировали на освистывание гимна страны в Грузии

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отреагировал на реакцию грузинских зрителей, которые освистали российский гимн во время церемонии награждения дзюдоиста Тимура Арбузова на чемпионате Европы в Тбилиси. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
Мамиашвили заявил, что ему жаль тех людей, кто делал это. «Как маленькие обиженные мышки подсвистывают из-под плинтуса. За таких несчастных остается только помолиться», — добавил он.
Грузинские болельщики освистали гимн России во время церемонии награждения Арбузова 18 апреля. 22-летний россиянин в финале соревнований в категории до 81 килограмма одолел трехкратного чемпиона мира грузина Тато Григалашвили.
Чемпионат Европы по дзюдо проходил в Тбилиси с 16 по 19 апреля. Российские спортсмены выступали на нем с флагом и гимном. Соответствующее решение Международная федерация дзюдо приняла в конце ноября 2025 года.