Военный рассказал о боевых возможностях российского «Терминатора»

РИА Новости: БМПТ «Терминатор» сочетает в себе вооружение и мощную базу танка

Командир взвода огневой поддержки группировки «Центр» Александр Петрин в интервью РИА Новости рассказал о характеристиках боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».

По его словам, техника сочетает базу танка Т-90 с вооружением, ориентированным на поражение живой силы и легкобронированных целей.

«База у него танка Т-90, а получается, вооружение — все пехотное, от БМП. Наверное, поэтому его и назвали “Терминатором”», — пояснил военнослужащий.

Он уточнил, что машина оснащена пулеметом ПКТ калибра 7,62 милиметра, двумя автоматическими гранатометами АГС-17Д, пушкой 2А42, а также противотанковыми управляемыми ракетами. Петрин отметил высокую плотность огня: темп стрельбы пушки достигает 550 выстрелов в минуту, гранатометов — до 400. Дальность поражения ПТУР составляет до четырех километров, гранатометы эффективно работают на дистанции до 1200 метров. По оценке командира взвода, «Терминатор» обеспечивает колоссальное огневое поражение и значительно усиливает подразделения на поле боя.

