07:00, 21 апреля 2026

Армянина в костюме медведя отправили в тюрьму за поцарапанные машины

Антонина Черташ
Фото: California Department of Insurance / AP

В США армянина, переодетого в костюм медведя и царапавшего дорогие машины ради страховки, отправили в тюрьму. Об этом сообщает Black Country Radio.

Случай произошел в ноябре 2024 года. 26-летний Рубен Тамразян, 39-летний Арарат Чиркинян, 32-летний Ваге Мурадханян и 39-летняя Альфия Цукерман подали три иска в страховую компанию и потребовали выплату в связи с тем, что 28 января 2024 года в Лейк-Эрроухед медведь якобы забрался в их Rolls-Royce Ghost 2010 года, а также нанес ущерб двум Mercedes — G63 AMG 2015 года и E350 2022 года. Афера раскрылась, когда биологи из Департамента рыболовства и дикой природы Калифорнии, изучив видеозапись с «хищником», заключили, что на кадрах человек в костюме медведя.

Прокуратура согласилась с выводами экспертов. В итоге суд приговорил всех троих мошенников к 180 дням заключения с возможностью отбывать срок по выходным, а также обязал выплатить компенсацию. Общая сумма, которую мошенники надеялись получить от страховых компаний, составляла 141,8 тысячи долларов (около 11,8 миллиона рублей). Четвертый фигурант, 39-летний Арарат Чиркинян, предстанет перед судом в сентябре. Комиссар по страхованию Калифорнии Рикардо Лара заявил, что это была возмутительная схема.

Материалы по теме:
«Я хотел перемен и получил их» Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
«Я хотел перемен и получил их»Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
27 ноября 2020
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона. Как их дерзкий план превратился в комедию?
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона.Как их дерзкий план превратился в комедию?
27 сентября 2021
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021
Седые душегубы. Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
Седые душегубы.Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
29 декабря 2022

Ранее сообщалось, что американец украл имя коллеги, с которым в молодости продавал хот-доги, и прожил под ним 36 лет. Он женился, дал ребенку поддельную фамилию и открывал счета на это имя.

