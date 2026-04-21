Армянина в костюме медведя отправили в тюрьму за поцарапанные машины

В США армянина, переодетого медведем и царапавшего машины, отправили в тюрьму

В США армянина, переодетого в костюм медведя и царапавшего дорогие машины ради страховки, отправили в тюрьму. Об этом сообщает Black Country Radio.

Случай произошел в ноябре 2024 года. 26-летний Рубен Тамразян, 39-летний Арарат Чиркинян, 32-летний Ваге Мурадханян и 39-летняя Альфия Цукерман подали три иска в страховую компанию и потребовали выплату в связи с тем, что 28 января 2024 года в Лейк-Эрроухед медведь якобы забрался в их Rolls-Royce Ghost 2010 года, а также нанес ущерб двум Mercedes — G63 AMG 2015 года и E350 2022 года. Афера раскрылась, когда биологи из Департамента рыболовства и дикой природы Калифорнии, изучив видеозапись с «хищником», заключили, что на кадрах человек в костюме медведя.

Прокуратура согласилась с выводами экспертов. В итоге суд приговорил всех троих мошенников к 180 дням заключения с возможностью отбывать срок по выходным, а также обязал выплатить компенсацию. Общая сумма, которую мошенники надеялись получить от страховых компаний, составляла 141,8 тысячи долларов (около 11,8 миллиона рублей). Четвертый фигурант, 39-летний Арарат Чиркинян, предстанет перед судом в сентябре. Комиссар по страхованию Калифорнии Рикардо Лара заявил, что это была возмутительная схема.

