Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
20:44, 21 апреля 2026Спорт

Дзагоев назвал необходимый для возвращения российского футбола на прежний уровень срок

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бывший полузащитник московского ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев назвал срок, необходимый российскому футболу для возвращения на прежний уровень. Его слова приводит «Чемпионат».

Экс-футболист заявил, что отечественному футболу понадобится 10 лет. «Вы думали, что мы за год-два наверх поднимемся? Тяжело будет», — уточнил он.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил возможность участия национальной команды в отборочном турнире к чемпионату Европы 2028 года. Он выразил на это надежду.

Сборная России с весны 2022 года отстранена от всех соревнований под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команда может проводить только товарищеские матчи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok