Дзагоев назвал необходимый для возвращения российского футбола на прежний уровень срок

Дзагоев: Российскому футболу нужно 10 лет для возвращения на прежний уровень

Бывший полузащитник московского ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев назвал срок, необходимый российскому футболу для возвращения на прежний уровень. Его слова приводит «Чемпионат».

Экс-футболист заявил, что отечественному футболу понадобится 10 лет. «Вы думали, что мы за год-два наверх поднимемся? Тяжело будет», — уточнил он.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил возможность участия национальной команды в отборочном турнире к чемпионату Европы 2028 года. Он выразил на это надежду.

Сборная России с весны 2022 года отстранена от всех соревнований под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команда может проводить только товарищеские матчи.