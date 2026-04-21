Дзагоев назвал необходимый для возвращения российского футбола на прежний уровень срок

Бывший полузащитник московского ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев назвал срок, необходимый российскому футболу для возвращения на прежний уровень. Его слова приводит «Чемпионат».
Экс-футболист заявил, что отечественному футболу понадобится 10 лет. «Вы думали, что мы за год-два наверх поднимемся? Тяжело будет», — уточнил он.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил возможность участия национальной команды в отборочном турнире к чемпионату Европы 2028 года. Он выразил на это надежду.
Сборная России с весны 2022 года отстранена от всех соревнований под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команда может проводить только товарищеские матчи.