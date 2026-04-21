Глава МИД Венгрии пропустит встречу по кредиту для Украины

Politico: Сийярто не будет участвовать во встрече ЕС по кредиту для Украины

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто не будет участвовать во встрече Европейского союза (ЕС) по кредиту для Украины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник.

«Учитывая, что представители Орбана все еще участвуют, но без (...) Сийярто, как заявил еврочиновник, маловероятно, что работа над ключевыми вопросами (...) продвинется вперед», — утверждается в публикации.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что ЕС 22 апреля примет важные решения по кредитованию Украины на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы.

20 апреля уходящее правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана согласилось разблокировать кредит Евросоюза для Украины в размере 90 миллиардов евро.