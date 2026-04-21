13:11, 21 апреля 2026Мир

Глава МИД Венгрии пропустит встречу по кредиту для Украины

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Darko Vojinovic / AP

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто не будет участвовать во встрече Европейского союза (ЕС) по кредиту для Украины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник.

«Учитывая, что представители Орбана все еще участвуют, но без (...) Сийярто, как заявил еврочиновник, маловероятно, что работа над ключевыми вопросами (...) продвинется вперед», — утверждается в публикации.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что ЕС 22 апреля примет важные решения по кредитованию Украины на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы.

20 апреля уходящее правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана согласилось разблокировать кредит Евросоюза для Украины в размере 90 миллиардов евро.

    Последние новости

    Путин объявил о создании зоны безопасности на границе с Украиной

    Трамп высказался о следующем шаге в конфликте с Ираном

    Жители Подмосковья пожаловались на жизнь как в газовой камере

    В России ответили на заявления об исчезновении Су-57

    ЕС назвал российский благотворительный фонд «инструментом мягкой силы»

    Граничащая с Россией страна НАТО ускорит строительство военных объектов

    Лавров заявил о надежде на США в одном вопросе

    Фон дер Ляйен призвала не допустить одной вещи в Евросоюзе

    В Европе решили поднять налоги с одной целью

    Жена покрасила седому мужу бороду и развеселила пользователей сети

    Все новости
