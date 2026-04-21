Глава РУСАДА прокомментировала обвинения WADA в свой адрес

Глава РУСАДА Вероника Логинова прокомментировала обвинения WADA в свой адрес

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова прокомментировала обвинения Всемирного антидопингового агентства (WADA) в свой адрес. Ее слова приводит ТАСС.

«Еще в конце прошлого года агентством был получен некий донос, и WADA было обязано начать расследование. Я сказала, что готова сотрудничать, мне скрывать нечего. Я до сих пор не получила никакого обвинения», — сказала Логинова.

Главу РУСАДА обвинили в участии в сокрытии допинг-проб российских спортсменов на зимней Олимпиаде-2014. В свою очередь, та заявила, что не имеет к этому никакого отношения.

Данные о причастности Логиновой к сокрытию данных допинг-проб российских спортсменов на Олимпиаде-2014 в Сочи появились в феврале в The New York Times. Впоследствии Логинова опровергла эту информацию и заявила о готовности подать на издание иск о клевете.