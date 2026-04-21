Вспыхнувший посреди дороги лесовоз попал на видео

В Петрозаводске посреди дороги загорелся лесовоз. Видеоролик с места происшествия публикует Telegram-канал Daily Карелия.

Инцидент произошел в 11 часов дня у пересечения Лесного проспекта и Суоярвского шоссе. Большегруз внезапно задымился прямо по ходу движения, из-за чего водителю пришлось остановиться прямо на проезжей части. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как грузовик в клубах черного дыма стоит у разделительного газона, кабина машины была полностью объята пламенем. Бригада пожарных прибыла на место ЧП спустя 15 минут. Возгорание было ликвидировано, лесовоз сгорел полностью.

Ранее во Владимирской области на видео попал пылающий бензовоз. Столкнувшись с легковым автомобилем, он перегородил трассу и загорелся. Пожар удалось потушить более чем через час. В результате аварии никто не пострадал.

В сентябре грузовик загорелся в тоннеле на северо-западе Москвы в районе пересечения с МКАД. Вследствие ДТП был перекрыт въезд в тоннель со стороны Красногорска, движение возобновили уже спустя полчаса.