16:30, 21 апреля 2026Авто

Вспыхнувший посреди дороги лесовоз попал на видео

В Петрозаводске посреди дороги вспыхнул лесовоз
Виктория Клабукова

В Петрозаводске посреди дороги загорелся лесовоз. Видеоролик с места происшествия публикует Telegram-канал Daily Карелия.

Инцидент произошел в 11 часов дня у пересечения Лесного проспекта и Суоярвского шоссе. Большегруз внезапно задымился прямо по ходу движения, из-за чего водителю пришлось остановиться прямо на проезжей части. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как грузовик в клубах черного дыма стоит у разделительного газона, кабина машины была полностью объята пламенем. Бригада пожарных прибыла на место ЧП спустя 15 минут. Возгорание было ликвидировано, лесовоз сгорел полностью.

Ранее во Владимирской области на видео попал пылающий бензовоз. Столкнувшись с легковым автомобилем, он перегородил трассу и загорелся. Пожар удалось потушить более чем через час. В результате аварии никто не пострадал.

В сентябре грузовик загорелся в тоннеле на северо-западе Москвы в районе пересечения с МКАД. Вследствие ДТП был перекрыт въезд в тоннель со стороны Красногорска, движение возобновили уже спустя полчаса.

    Последние новости

    Путин высказался об исходе СВО

    Трамп пообещал по-другому обыграть импортные пошлины

    Мужчина сбросил 91 килограмм и раскрыл секрет похудения

    Боец ВСУ раскрыл стратегию ВС России в одном из ключевых городов на фронте

    В России предложили выпускать «чистые» банковские карты

    Трамп обратился с просьбой к руководству Ирана перед переговорами

    Трамп пригрозил Европе исчезновением

    Стала известна истинная цель перемирия США с Ираном

    Самолет оставил всех пассажиров в аэропорту Европы и улетел

    Путин поинтересовался состоянием здоровья пострадавшего из-за атаки БПЛА чиновника

    Все новости
