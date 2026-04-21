В Раде предложили объединить в единую силу сторонников сепаратизма в РФ

Власти Украины должны сотрудничать с движениями сторонников «деколонизации» России для дестабилизации ситуации внутри страны и достижения победы Киева в вооруженном конфликте. С таким предложением выступили депутаты Верховной Рады Украины. Законопроект о создании парламентской комиссии по вопросам взаимодействия с национальными движениями малых и коренных народов России опубликован на сайте законодательного органа.

«Украинская политика по РФ должна быть направлена ​​на долгосрочное устранение военно-политических угроз для Украины. Такая политика может быть разработана только в тесном взаимодействии с национальными движениями автохтонных колонизированных народов РФ», — утверждается в пояснительной записке к законопроекту.

Как пишут авторы законопроекта, сторонники сепаратизма малых народов России должны стать «единой силой», влияющей на внутриполитические процессы в стране, достижение победы Киева в вооруженном конфликте и изменение внешнеполитических приоритетов Москвы. При этом депутаты признали, что гипотетический распад России несет значительные риски для безопасности Украины.

Среди участников будущей комиссии указан депутат Рады Владимир Вятрович, возглавлявший Украинский институт национальной памяти (УИНП) в 2014-2019 годах. Под его руководством институт стал инициатором законов о переименовании связанных с Россией названий, а также о борьбе с наследием СССР.

Статья 13 Конституции РФ запрещает создание объединений, цели или действия которых направлены на нарушение целостности Российской Федерации. Статья 67 Конституции провозглашает принцип защиты своего суверенитета и территориальной целостности, а также запрещает призывы к их нарушению.

В ноябре 2025 года президент России Владимир Путин обвинил Запад в попытках «деколонизировать» Россию. По словам президента, Запад преследует цель нанести стратегическое поражение России «на протяжении не только десятилетий, а столетий».

Ранее правительство Германии опровергло любую поддержку кампании сторонников «деколонизации» России Make Russia small again, в поддержку которой, в частности, выступал президент Украины Владимир Зеленский. Однако в Берлине не стали отрицать возможные контакты отдельных должностных лиц со сторонниками сепаратизма в России, сославшись на отсутствие необходимости для политиков регистрировать любые контакты с третьими лицами.