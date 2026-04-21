В Германии высказались о возможности сотрудничества с «Росатомом»

В бундестаге призвали запретить производство ядерных элементов для «Росатома»

Власти Германии должны запретить производство топливных элементов для ядерных реакторов типа ВВЭР на территории страны в сотрудничестве с российской государственной корпорацией «Росатом». С соответствующей инициативой выступили депутаты бундестага (парламента) Германии от Левой партии, с проектом резолюции ознакомилась «Лента.ру».

«В любом случае, не должно быть никакого расширения деятельности завода по обогащению урана в Лингене в сотрудничестве с Россией», — подчеркивается в тексте документа.

Авторы инициативы оценили планы завода по обогащению урана Advanced Nuclear Fuels (ANF) в Лингене по взаимодействию с «Росатомом» и указали на отсутствие спроса на продукцию предприятия внутри ФРГ в связи с закрытием последних атомных электростанций на территории страны в апреле 2023 года. Политики также указали на планы Европейского союза избавиться от сотрудничества с Россией в сфере производства и приобретения топлива для ядерных реакторов.

По мнению авторов инициативы, сотрудничество ANF с «Росатомом» якобы представляет особую опасность не только из-за рисков использования атомной энергии, но и продолжающегося конфликта на Украине. Депутаты призвали обеспечить запрет на производство топливных элементов для ВВЭР в любой форме на территории ФРГ по соображениям безопасности.

В феврале 2026 года правительство Германии предварительно одобрило ANF производство топливных элементов для ВВЭР в сотрудничестве с «Росатомом» на основе заключенного в 2021 году лицензионного соглашения между компаниями. Также в 2024 году Россия поставила на завод в Лингене около 68,6 тонн урана для последующего обогащения — на 66 процентов больше, чем в 2023 году.

Ранее в Венгрии начался основной этап строительства АЭС «Пакш-2» по российскому проекту. По итогам ввода этих мощностей Венгрия планирует полностью обеспечивать свои потребности в электроэнергии за счет внутренней генерации, отказавшись от импорта.