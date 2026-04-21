08:00, 21 апреля 2026

Назван способ накачать пресс без спортзала

Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Фитнес‑тренер Лайла Аджани назвала способ накачать пресс без спортзала. Об этом сообщает Men Today.

Центр внимания тренер делает на упражнениях для нижней части живота — ножницах, подъемах ног и поворотах туловища, которые особенно эффективны для проблемы «нижнего жира». Для верхнего пресса предложены скручивания со ступнями на полу и с поднятыми ногами, а также подъемы бедер, при которых важно сохранять поясницу на полу и не тянуть шею руками.

Для косых мышц добавлены боковые наклоны, косые скручивания и русские скрутки, которые улучшают баланс корпуса и визуально сужают талию. В качестве завершающего элемента тренер рекомендует классическую планку, которая одновременно нагружает весь пресс, спину и мышцы кора.

Ранее старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина назвала лучшие упражнения для пресса с фитнес-лентой. В комплекс вошли упражнения «лесенка», «велосипед» и другие.

