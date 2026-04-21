13:08, 21 апреля 2026

Названа причина нападения медведя на американских солдат

На Аляске вышедший из спячки медведь ранил двух солдат
Юлия Юткина
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Стала известна причина нападения медведя на солдат на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон, Аляска. Об этом пишет People.

Бурый медведь набросился на военнослужащих во время тренировки, когда те учились ориентированию на местности.

Хищник успел ранить двух мужчин, после чего они прогнали его с помощью медвежьих спреев. Утверждается, что именно это спасло солдатам жизнь. Сейчас они получают медицинскую помощь.

Департамент рыболовства и охоты Аляски объяснил, что медведь только что вышел из спячки. По всей видимости, он принял солдат за врагов и напал на них с целью обороны. Хищника ищут.

Ранее сообщалось, что в Индии крупный медведь-губач сбил двух подростков с мотоцикла в штате Карнатака. Им удалось сбежать.

