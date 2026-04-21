Названа причина нападения медведя на американских солдат

Стала известна причина нападения медведя на солдат на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон, Аляска. Об этом пишет People.
Бурый медведь набросился на военнослужащих во время тренировки, когда те учились ориентированию на местности.
Хищник успел ранить двух мужчин, после чего они прогнали его с помощью медвежьих спреев. Утверждается, что именно это спасло солдатам жизнь. Сейчас они получают медицинскую помощь.
Материалы по теме:
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
Редчайшие хищники съели трех человек за две недели.Как борьба за спасение исчезающего вида привела к патовой ситуации?
14 марта 2025
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021
Департамент рыболовства и охоты Аляски объяснил, что медведь только что вышел из спячки. По всей видимости, он принял солдат за врагов и напал на них с целью обороны. Хищника ищут.
Ранее сообщалось, что в Индии крупный медведь-губач сбил двух подростков с мотоцикла в штате Карнатака. Им удалось сбежать.