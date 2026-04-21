Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:40, 21 апреля 2026Россия

Путин поинтересовался состоянием здоровья пострадавшего из-за атаки БПЛА чиновника

Путин поинтересовался состоянием здоровья пострадавшего из-за атаки Волобуева
Майя Назарова

Фото: Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин поинтересовался состоянием здоровья главы приграничного Беловского района Курской области Николая Волобуева, пострадавшего из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает РИА Новости.

Чиновник признался, что ему удалось быстро восстановиться и приступить к выполнению должностных обязанностей. Путин поблагодарил Волобуева за мужество.

Глава государства добавил, что помнит прошлую встречу с чиновником. На ней обсуждалась зона безопасности на сопредельной территории. Путин заверил, что она постепенно создается.

Президент отметил, что ситуация в российском приграничье остается непростой. Путин подчеркнул, что сейчас востребованы мероприятия, которые бы способствовали тому, чтобы люди оставались на своей родной земле.

До этого глава государства пояснил, что Россия достигнет целей специальной военной операции только благодаря сплоченности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok