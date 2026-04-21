Путин поинтересовался состоянием здоровья пострадавшего из-за атаки БПЛА чиновника

Путин поинтересовался состоянием здоровья пострадавшего из-за атаки Волобуева

Президент России Владимир Путин поинтересовался состоянием здоровья главы приграничного Беловского района Курской области Николая Волобуева, пострадавшего из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает РИА Новости.

Чиновник признался, что ему удалось быстро восстановиться и приступить к выполнению должностных обязанностей. Путин поблагодарил Волобуева за мужество.

Глава государства добавил, что помнит прошлую встречу с чиновником. На ней обсуждалась зона безопасности на сопредельной территории. Путин заверил, что она постепенно создается.

Президент отметил, что ситуация в российском приграничье остается непростой. Путин подчеркнул, что сейчас востребованы мероприятия, которые бы способствовали тому, чтобы люди оставались на своей родной земле.

До этого глава государства пояснил, что Россия достигнет целей специальной военной операции только благодаря сплоченности.