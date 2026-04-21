Раскрыты планы Трампа после окончания перемирия с Ираном

AP: Трамп рассматривает разные варианты действий после окончания перемирия

Президент США Дональд Трамп рассматривает разные варианты действий в отношении Ирана после окончания перемирия. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на американского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.

Отмечается, что американская сторона не исключает возобновление авиаударов по территории Исламской Республики. Чиновник также отказался предсказать, как будут развиваться события, если перемирие между Вашингтоном и Тегераном истечет без нового раунда переговоров сторон в Исламабаде.

Ранее стало известно, что иранская делегация не примет участие в переговорах с США в Исламабаде 22 апреля. Как пишет агентство Tasnim, решение Тегерана является окончательным, поскольку не видит в этом перспектив.

26 марта президент России Владимир Путин заявил, что последствия войны США и Ирана можно сравнить с эпидемией коронавируса из-за непредсказуемых результатов боевых действий. По словам главы государства, вовлеченные в конфликт стороны сами не могут спрогнозировать его последствия.