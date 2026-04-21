23:16, 21 апреля 2026Мир

Раскрыты планы Трампа после окончания перемирия с Ираном

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Salwan Georges / Pool via CNP / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп рассматривает разные варианты действий в отношении Ирана после окончания перемирия. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на американского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.

Отмечается, что американская сторона не исключает возобновление авиаударов по территории Исламской Республики. Чиновник также отказался предсказать, как будут развиваться события, если перемирие между Вашингтоном и Тегераном истечет без нового раунда переговоров сторон в Исламабаде.

Ранее стало известно, что иранская делегация не примет участие в переговорах с США в Исламабаде 22 апреля. Как пишет агентство Tasnim, решение Тегерана является окончательным, поскольку не видит в этом перспектив.

26 марта президент России Владимир Путин заявил, что последствия войны США и Ирана можно сравнить с эпидемией коронавируса из-за непредсказуемых результатов боевых действий. По словам главы государства, вовлеченные в конфликт стороны сами не могут спрогнозировать его последствия.

    Последние новости

    «Крыса и гнилье». Российский военный 80 дней передавал ВСУ данные о сослуживцах. Что о нем известно?

    В сети опубликовали архивное обнаженное фото возлюбленной Джейсона Стэйтема

    Врач раскрыл главные правила сна без боли в спине и отеков утром

    В Иране раскрыли судьбу переговоров с США

    Дмитриев ответил Мерцу о главной помехе для Европы

    Вернувшийся из плена в Мали геолог рассказал о жестоких условиях содержания

    Крупнейшая авиакомпания Европы отменила десятки тысяч рейсов из-за нехватки топлива

    Трамп высказался о таинственных смертях исследователей НЛО

    Иран отказался признавать объявленное США прекращение огня

    В Иране ответили на продление режима прекращения огня Трампом

    Все новости
