Рианна впервые показала семимесячную дочь на обложке глянца

Рианна впервые показала семимесячную дочь Роки Айриш на обложке W Magazine

Барбадосская певица Рианна впервые показала семимесячную дочь Роки Айриш на обложке глянца W Magazine. Снимок был опубликован в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном кадре знаменитость предстала в черной шубе, декорированной пышным белым воротником их меха. Помимо этого, звезда надела лиловую шляпу необычного кроя.

В то же время в руках Рианна держала ребенка в бежевых трикотажных колготках. Образ певицы завершил яркий макияж.

В феврале рэпер A$AP Rocky в шапке-ушанке пришел на ужин с Рианной. Музыкант надел коричневый кожаный плащ, черные брюки и туфли Chanel и пришел на ужин в честь Дня влюбленных с Рианной.