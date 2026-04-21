Россия отправит в космос второго ангкасавана

Посол Латыпов: Малайзия при помощи России отправит в космос второго ангкасавана

Малайзия при помощи России планирует отправить в космос второго ангкасавана (малайзийский вариант обозначения космонавта). Об этом ТАСС на Международной азиатской выставке вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) 2026, которая проходит с 20 по 23 апреля в Куала-Лумпуре, сообщил посол РФ в Малайзии Наиль Латыпов.

По его словам, в неофициальных беседах малайзийская сторона неоднократно напоминала, что с момента запуска первого ангкасавана прошло много лет.

«Поэтому я думаю, что наши ведомства, которые занимаются исследованиями космоса и разработками в космической области, найдут какие-то взаимоприемлемые формы, которые позволят нам осуществить пожелание малайзийцев увидеть очередного малайзийского космонавта — а где-то он называется "ангкасаван" — увидеть второго ангкасавана на орбите, в том числе и на нашей станции», — сказал дипломат.

Первый ангкасаван Шейх Музафар Шукор отправился на МКС на корабле «Союз ТМА-11» в октябре 2007 года.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что российская госкорпорация не откажется от сотрудничества с НАСА по перспективной Российской орбитальной станции с целью обмена опытом и технологиями.