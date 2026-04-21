09:24, 21 апреля 2026Спорт

Россиянин помог «Эдмонтону» переиграть «Анахайм» в плей-офф НХЛ со счетом 4:3
Владислав Уткин

Фото: Walter Tychnowicz / Imagn Images / Reuters

Россиянин Василий Подколзин помог «Эдмонтон Ойлерз» переиграть «Анахайм Дакс» в первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 4:3. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Подколзин принял участие во второй и четвертой голевых комбинациях «нефтяников». Столько же результативных передач у лидера команды Леона Драйзайтля. В составе «Ойлерз» отличились Джейсон Дикинсон и Каспери Капанен, которые забросили по две шайбы.

Таким образом, хоккеисты «Эдмонтон Ойлерз» повели в серии со счетом 1-0. Следующий матч в этой серии пройдет 23 апреля на их площадке. Начало в 5:00 по московскому времени.

Ранее хоккейный агент Алексей Дементьев дал совет капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину по поводу нового контракта с клубом. Он посоветовал Овечкину подписать контракт на один или два миллиона долларов в год. Оставшуюся сумму он предложил получить через определенное количество времени для того, чтобы быть резидентом Российской Федерации и по ставке РФ заплатить те налоги, которые несопоставимы с налогами в США.

