00:10, 21 апреля 2026Спорт

Овечкину дали хитрый совет по поводу нового контракта с «Вашингтоном»

Агент Дементьев посоветовал Овечкину подписать контракт на один миллион в год
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jamie Sabau / Getty Images

Хоккейный агент Алексей Дементьев дал совет капитану «Вашингтон Кэпитлас» Александру Овечкину по поводу нового контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

Дементьев посоветовал Овечкину подписать контракт на один или два миллиона долларов в год. Оставшуюся сумму он предложил получить через определенное количество времени для того, чтобы быть резидентом Российской Федерации и по ставке РФ заплатить те налоги, которые несопоставимы с налогами в США.

Ранее Овечкин заявил, что хотел бы сыграть еще два сезона за «Вашингтон». В ночь на 15 апреля 40-летний нападающий провел последнюю игру по действующему контракту с клубом.

Овечкин в текущем сезоне провел 82 матча, в которых забросил 32 шайбы и сделал столько же результативных передач. К текущему моменту игрок забил 1006 голов в НХЛ, это на десять меньше, чем у обладателя абсолютного рекорда по этому показателю Гретцки.

