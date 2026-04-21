Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
13:21, 21 апреля 2026Спорт

Россиянин поставил на матч РПЛ и выиграл более миллиона рублей

Владислав Уткин
Фото: Григорий Соколов / РИА Новости

Россиянин поставил на матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари НН» — «Динамо» (Москва) и выиграл более миллиона рублей. Об этом сообщает Betonemobile.

Игрок поставил 289 000 рублей на ничью в поединке нижегородцев и москвичей с коэффициентом 4,00. Команды сыграли со счетом 1:1 и, таким образом, ставка оказалась выигрышной. Россиянин забрал 1 156 000 рублей.

На данный момент московское «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, у команды Ролана Гусева 31 очко в 25 матчах. «Пари НН» идет на 14-й позиции, у подопечных Алексея Шпилевского 22 балла после 25 туров.

Ранее россиянин проиграл 380 000 рублей, поставив на победу «Арсенала» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Манчестер Сити». Ставка с коэффициентом 4,30 могла принести ему около 1,63 миллиона рублей, однако «канониры» уступили «горожанам».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok