Россиянин поставил на матч РПЛ и выиграл более миллиона рублей

Россиянин выиграл более миллиона рублей, поставив на матч «Пари НН» и «Динамо»

Россиянин поставил на матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари НН» — «Динамо» (Москва) и выиграл более миллиона рублей. Об этом сообщает Betonemobile.

Игрок поставил 289 000 рублей на ничью в поединке нижегородцев и москвичей с коэффициентом 4,00. Команды сыграли со счетом 1:1 и, таким образом, ставка оказалась выигрышной. Россиянин забрал 1 156 000 рублей.

На данный момент московское «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, у команды Ролана Гусева 31 очко в 25 матчах. «Пари НН» идет на 14-й позиции, у подопечных Алексея Шпилевского 22 балла после 25 туров.

Ранее россиянин проиграл 380 000 рублей, поставив на победу «Арсенала» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Манчестер Сити». Ставка с коэффициентом 4,30 могла принести ему около 1,63 миллиона рублей, однако «канониры» уступили «горожанам».