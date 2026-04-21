Россиянин выиграл 2,5 миллиона рублей на ставках

Россиянин выиграл 2,5 миллиона рублей, сделав две ставки в лайве

Клиент букмекерской конторы сделал две ставки в лайве и выиграл 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Игрок поставил 500 тысяч при итоговом коэффициенте 5,04. Во встрече бундеслиги «Унион» (Берлин) — «Вольфсбург» при счете 0:2 букмекеры дали 2,10 на то, что хозяева забьют гол во втором тайме. Россиянин выбрал именно этот вариант, и на 86‑й минуте Оливер Берк забил за берлинцев один мяч.

Одновременно в игре Первой лиги между «Нефтехимиком» и костромским «Спартаком» он поставил на гол в первом тайме с коэффициентом 2,40. Хозяева нарушили правила в своей штрафной, и Амур Калмыков на 39‑й минуте реализовал пенальти.

Ранее клиент букмекерской конторы выиграл более 10 миллионов рублей, сделав ставку на матч четвертьфинала Кубка Гагарина между ЦСКА и омским «Авангардом». Игрок поставил 3,9 миллиона рублей на победу армейцев в основное время с коэффициентом 2,60.