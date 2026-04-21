Трамп счел себя способным быстро выиграть еще две войны

17:47, 21 апреля 2026

Трамп заявил, что смог бы быстро победить во Вьетнаме и Ираке
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Президент США Дональд Трамп заявил, что смог бы быстро победить в войнах во Вьетнаме и Ираке, если бы был американским лидером в то время. С таким заявлением он выступил в интервью телеканалу CNBC.

«За пять месяцев я бы очень быстро победил во Вьетнаме. Если бы я был президентом, я бы победил в Ираке за то же время, [что идет операция в Иране]», — подчеркнул Трамп.

Ранее глава Белого дома заявил, что предыдущим президентам США не хватало смелости, чтобы начать открытую войну с Ираном.

17 апреля Трамп объявил, что США намерены заключить окончательное соглашение об урегулировании конфликта с Ираном в течение «одного-двух дней».

