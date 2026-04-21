09:52, 21 апреля 2026

В Америке оценили влияние Овечкина на «Вашингтон»
Владислав Уткин
Фото: Danny Wild / Imagn Images / Reuters

В Америке оценили влияние российского нападающего Александра Овечкина на «Вашингтон Кэпиталз». Слова президента клуба по хоккейным операциям Брайана Маклеллана приводит Russian Machine Never Breaks.

«Присутствие Овечкина играет огромную роль. Его уход станет большой потерей с точки зрения личности и лидерских качеств. Он влияет на команду в самолете, в автобусе, в раздевалке, на разминке. У него мощное влияние, это его главный вклад», — сказал Маклеллан.

Ранее Овечкин заявил, что хотел бы сыграть еще два сезона за «Вашингтон». В ночь на 15 апреля 40-летний нападающий провел последнюю игру по действующему контракту с клубом.

Овечкин в текущем сезоне провел 82 матча, в которых забросил 32 шайбы и сделал столько же результативных передач. К текущему моменту игрок забил 1006 голов в НХЛ, это на десять меньше, чем у обладателя абсолютного рекорда по этому показателю Гретцки.

