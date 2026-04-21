В Европе захотели ввести новые санкции против Ирана

Евросоюз (ЕС) планирует утвердить новые санкции против Ирана в мае. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас, ее цитирует РИА Новости.

Объединение захотело ввести новые ограничения из-за блокады Ормузского пролива.

«У нас уже есть масштабные санкции в отношении Ирана. Новое предложение касается тех, кто причастен к ограничению судоходства в Ормузском проливе. Работа над этими санкциями идет, у нас есть политическое соглашение по ним. Мы нацелены принять их в мае на следующем заседании МИД», — заявила Каллас.

Ранее представитель дипломатической службы Европейского союза (ЕС) Анвар Аль-Ануни заявил, что блокировка США Ормузского пролива наносит огромный ущерб. «ЕС отвергает любые меры, ограничивающие свободу судоходства, гарантированную международным правом», — подчеркнул он.

По данным Bloomberg, Иран стал взимать плату за безопасный проход Ормузского пролива с некоторых коммерческих судов. Корабли платят за преодоление транспортной артерии до двух миллионов долларов за рейс. Сборы взимаются в индивидуальном порядке и носят неформальный характер.