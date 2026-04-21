11:56, 21 апреля 2026Спорт

В «Вашингтоне» выразили готовность продлить контракт с Овечкиным

Владислав Уткин
Фото: Nick Turchiaro / Imagn Images / Reuters

В «Вашингтоне» выразили готовность продлить контракт с российским форвардом команды Александром Овечкиным. Об этом рассказал генеральный менеджер клуба Крис Патрик, его слова приводит сайт «Кэпиталз».

«Мы в хорошем положении в плане зарплат и можем себе позволить быть гибкими. Мы даем ему время, чтобы он отдохнул от сезона, все обдумал и поговорил с семьей. Мы продолжим поддерживать его в процессе принятия решения», — сказал Патрик.

Ранее Овечкин заявил, что хотел бы сыграть еще два сезона за «Вашингтон». В ночь на 15 апреля 40-летний нападающий провел последнюю игру по действующему контракту с клубом.

Овечкин в текущем сезоне провел 82 матча, в которых забросил 32 шайбы и сделал столько же результативных передач. К текущему моменту игрок забил 1006 голов в НХЛ, это на десять меньше, чем у обладателя абсолютного рекорда по этому показателю Гретцки.

