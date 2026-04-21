Возглавлявший компанию Apple 15 лет Тим Кук покинет свой пост. Кто может его заменить?

Генеральный директор американской компании Apple Тим Кук покинет свой пост. Топ-менеджер возглавлял компанию на протяжении 15 лет, заняв эту должность в 2011 году после того, как основатель Apple Стив Джобс ушел из жизни. Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.
Известно, что до 1 сентября Кук по-прежнему будет исполнять обязанности генерального директора. Затем он перейдет на должность исполнительного председателя совета директоров.
Кук будет помогать в некоторых аспектах деятельности компании, включая взаимодействие с политиками по всему миру
Официально имя преемника Кука пока не раскрывается, однако с большой вероятностью пост генерального директора займет Джон Тернус — главный инженер по аппаратному обеспечению. Он руководит разработкой таких продуктов компании, как iPhone, iPad и Mac.
В прошлом году в Apple уже происходили кадровые перестановки
В ноябре 2025 года одно из ключевых лиц компании также покинуло свою должность — тогда ушел промышленный дизайнер Apple Абидур Чоудхури. Он считается главным создателем ультратонкого iPhone Air — по информации аналитиков, этот смартфон провалился на рынке из-за низкого спроса.
Однако, по данным источников Bloomberg, его уход не был связан с низкими продажами устройства. Чоудхури предпочел IT-гиганту стартап по развитию искусственного интеллекта.
Тогда же стало известно, что Apple покидают многие дизайнеры и инженеры, также выбирая работу в различных стартапах в сфере искусственного интеллекта. Некоторые из них стали работать у главного дизайнера Apple Джонни Айва, который успел поработать со Стивом Джобсом.
Слухи о возможном уходе Кука появились еще в 2025 году
В октябре 2025 года агентство Bloomberg сообщило, что в скором времени Кук может оставить свою должность, и на это фоне Apple якобы усилило внимание к Тернусу. Тогда же эксперты отмечали, что, хотя компания на протяжении долгого времени сохраняла «удивительно стабильный состав руководителей», уход Кука может стать серьезным ударом для нее.
Позднее, в ноябре того же года, Financial Times уточняло, что уход Кука запланирован в 2026 году. Журналисты издания также называли Тернуса наиболее вероятным кандидатом на эту должность, однако уточняли, что решение пока не принято. Тогда же подчеркивалось, что возможный уход гендиректора никак не связан с текущими показателями компании.