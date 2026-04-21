00:24, 21 апреля 2026

Возглавлявший компанию Apple 15 лет Тим Кук покинет свой пост. Кто может его заменить?

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Генеральный директор американской компании Apple Тим Кук покинет свой пост. Топ-менеджер возглавлял компанию на протяжении 15 лет, заняв эту должность в 2011 году после того, как основатель Apple Стив Джобс ушел из жизни. Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.

Известно, что до 1 сентября Кук по-прежнему будет исполнять обязанности генерального директора. Затем он перейдет на должность исполнительного председателя совета директоров.

Кук будет помогать в некоторых аспектах деятельности компании, включая взаимодействие с политиками по всему миру

пресс-релиз Apple

Официально имя преемника Кука пока не раскрывается, однако с большой вероятностью пост генерального директора займет Джон Тернус — главный инженер по аппаратному обеспечению. Он руководит разработкой таких продуктов компании, как iPhone, iPad и Mac.

В прошлом году в Apple уже происходили кадровые перестановки

В ноябре 2025 года одно из ключевых лиц компании также покинуло свою должность — тогда ушел промышленный дизайнер Apple Абидур Чоудхури. Он считается главным создателем ультратонкого iPhone Air — по информации аналитиков, этот смартфон провалился на рынке из-за низкого спроса.

Однако, по данным источников Bloomberg, его уход не был связан с низкими продажами устройства. Чоудхури предпочел IT-гиганту стартап по развитию искусственного интеллекта.

Тогда же стало известно, что Apple покидают многие дизайнеры и инженеры, также выбирая работу в различных стартапах в сфере искусственного интеллекта. Некоторые из них стали работать у главного дизайнера Apple Джонни Айва, который успел поработать со Стивом Джобсом.

Слухи о возможном уходе Кука появились еще в 2025 году

В октябре 2025 года агентство Bloomberg сообщило, что в скором времени Кук может оставить свою должность, и на это фоне Apple якобы усилило внимание к Тернусу. Тогда же эксперты отмечали, что, хотя компания на протяжении долгого времени сохраняла «удивительно стабильный состав руководителей», уход Кука может стать серьезным ударом для нее.

Робофон, смартфон с прикуривателем и гиперкары. Что представили Apple, Samsung и другие крупнейшие компании
Позднее, в ноябре того же года, Financial Times уточняло, что уход Кука запланирован в 2026 году. Журналисты издания также называли Тернуса наиболее вероятным кандидатом на эту должность, однако уточняли, что решение пока не принято. Тогда же подчеркивалось, что возможный уход гендиректора никак не связан с текущими показателями компании.

