12:34, 21 апреля 2026

Митрофанова: Отношения России и Болгарии могут улучшиться, но не нормализоваться
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Отношения России и Болгарии могут точечно улучшиться, если пост премьера страны займет лидер коалиции «Прогрессивная Болгария» Румен Радев, но не нормализоваться. Об этом рассказала посол России в Софии Элеонора Митрофанова в интервью «Вестям».

«Если гипотетическая линия Румена Радева на прагматичный диалог получит какое-то развитие, то речь почти наверняка не будет идти о большой геополитике», — сказала она.

По словам поста, Радев в таком случае сосредоточится на взаимовыгодных вопросах, которые не ломают обязательства Болгарии в рамках Европейского союза и НАТО, — например, налаживание контактов по линии МИД России и Болгарии или хотя бы посольств.

Она отметила, что другими взаимовыгодными вопросами являются безопасность в Черном море и тема энергетики, однако санкции ЕС и курс союза на диверсификацию поставок делают невозможным возврат к былому сотрудничеству.

Ранее эксперт по международному сотрудничеству в Национальной Ассоциации муниципалитетов Болгарии Делян Балев заявил, что отношения России и Болгарии улучшатся при Радеве, который, скорее всего, станет премьер-министром и возглавит новое правительство балканской республики. По его мнению, российско-болгарские отношения станут теплее, и София будет придерживаться в будущем более умеренной внешнеполитической позиции.

