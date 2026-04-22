19:03, 22 апреля 2026

19-летняя девушка устроилась в компанию отца и украла у него 186 миллионов рублей

Никита Савин
Фото: Carlos Barria / Reuters

В Китае бизнесмен подал в суд на дочь, которая украла у него 17 миллионов юаней (186,5 миллиона рублей) за год и потратила их на донаты стримерам. Об этом сообщает Mothership.

В 2025 году 19-летняя Сяо Чжу из города Чжэнчжоу, провинция Хэнань, бросила колледж, и отец устроил ее в свою компанию. Вскоре девушке доверили заниматься некоторыми финансовыми операциями. Еще через некоторое время мужчина заметил несоответствия в отчетах и устроил проверку.

Первоначально обнаруженная им недостача составляла несколько сотен тысяч юаней, но потом выяснилось, что Чжу за год работы присвоила миллионы. Деньги она тратила на донаты любимым стримерам.

Материалы по теме:
Деньги танцующего миллионера За что у любимца интернета Джанлуки Вакки отбирают виллы и яхты
Деньги танцующего миллионераЗа что у любимца интернета Джанлуки Вакки отбирают виллы и яхты
13 августа 2017
Милый друг Аферист устроил шикарную жизнь за счет одиноких женщин и богачей. Его сгубила жадность
Милый другАферист устроил шикарную жизнь за счет одиноких женщин и богачей. Его сгубила жадность
22 июня 2019

Отец признался в интервью, что сначала не хотел заявлять о краже в полицию, чтобы не испортить будущее дочери. Однако после консультаций с юристами понял, что это единственный способ вернуть хотя бы часть денег. Мужчина признался, что из-за занятости мало общался с дочерью в последний год, как и ее мать. Он считает, что девушка тратила огромные суммы в сети, чтобы получить одобрение и внимание там.

Ранее наследница сингапурского миллиардера рассказала, что ее обокрала помощница и потратила деньги на мужской эскорт. Женщина узнала об этом от полицейских, когда была за границей.

    Последние новости

    «Это отсутствие совести». Слова Соловьева о Мелони вызвали возмущение в Италии. Из-за чего разразился скандал?

    Названы самые надежные советские мотоциклы

    В России расширили производство «Орланов»

    19-летняя девушка устроилась в компанию отца и украла у него 186 миллионов рублей

    Россиянки начали охоту на замеченного в отеле Турции Стетхема

    Губерниев рассказал о своем отношении к блокировкам интернета в России

    Стало известно о погибших при мощном пожаре в российском городе

    Стоимость нефти превысила 100 долларов

    Известный блогер раскрыл поразивший его после переезда в Россию факт

    Москвичам дали неутешительный прогноз на 9 мая

    Все новости
