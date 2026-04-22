19-летняя девушка устроилась в компанию отца и украла у него 186 миллионов рублей

В Китае бизнесмен подал в суд на дочь, которая украла у него 17 миллионов юаней (186,5 миллиона рублей) за год и потратила их на донаты стримерам. Об этом сообщает Mothership.

В 2025 году 19-летняя Сяо Чжу из города Чжэнчжоу, провинция Хэнань, бросила колледж, и отец устроил ее в свою компанию. Вскоре девушке доверили заниматься некоторыми финансовыми операциями. Еще через некоторое время мужчина заметил несоответствия в отчетах и устроил проверку.

Первоначально обнаруженная им недостача составляла несколько сотен тысяч юаней, но потом выяснилось, что Чжу за год работы присвоила миллионы. Деньги она тратила на донаты любимым стримерам.

Отец признался в интервью, что сначала не хотел заявлять о краже в полицию, чтобы не испортить будущее дочери. Однако после консультаций с юристами понял, что это единственный способ вернуть хотя бы часть денег. Мужчина признался, что из-за занятости мало общался с дочерью в последний год, как и ее мать. Он считает, что девушка тратила огромные суммы в сети, чтобы получить одобрение и внимание там.

